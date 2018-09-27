СУЭНКО презентовала для студентов ТИУ электрозаправочные станции

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-27T09:42:13+03:00

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25 сентября 2018 года состоялась презентация электрозаправочных станций и электромобилей компании. В торжественной обстановке директор СУЭНКО Данил Анучин и и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова обменялись подписанным положением о базовой кафедре СУЭНКО и обозначили совместную работу по развитию электротранспорта в Тюмени, которую будет курировать кафедра эксплуатации автомобильного транспорта.

В 2017 году, подписав соглашение о сотрудничестве, представители СУЭНКО и Тюменского индустриального университета договорились о реализации ряда совместных инициатив. Так, в сентябре 2018 года в ТИУ появилась базовая кафедра СУЭНКО, где обучаются специалисты-энергетики.

В конце учебного года на предприятии ждут специалистов по релейной защите и автоматике. Их подготовка пройдет на кафедре по специально разработанной учебной программе и на полигоне предприятия, что закреплено в положении о базовой кафедре СУЭНКО.

В ТИУ на кафедре СУЭНКО обучают энергетиков для работы в компании

И.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова подчеркнула важность совместной работы: «Если мы будем рядом, мы всегда сможем скорректировать учебную программу, определиться в наборе компетенций нужный конкретному работодателю. Это для вуза шанс перестать догонять основные индустрии, развиваться, как минимум параллельно с ними и использовать молодые умы для решения конкретных задач».

СУЭНКО планирует привлекать студентов ТИУ и к крупным проектам компании. На этой неделе состоялось подписание Проектного предложения по разработке концепции развития электротранспорта в Тюмени. В ближайшее время студенты, обучающиеся на кафедре эксплуатации автомобильного транспорта, займутся исследованиями зарядных станций, разработкой логистической системы сети ЭЗС, прогнозированием роста электротранспорта. Если защита пройдет успешно, то проект студентов будет реализован энергетиками.

«Мы уже сейчас серьезно смотрим на дипломные проекты, которые студенты пишут у нас в компании. Например, по созданию нейронной сети по определению мест отключений в энергорайоне, который мы в этом году начали цифровизировать – внедрять в н.п. Введенское «умные» сети», – рассказывает директор СУЭНКО Данил Анучин.

На презентации сотрудники СУЭНКО рассказали студентам и преподавателям ТИУ о том, что уже сделано для развития электротранспорта в Тюмени, показали, как работает новейшее оборудование и даже прокатили желающих на электрокарах оперативно-выездных бригад.