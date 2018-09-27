День рождения игры «Что? Где? Когда?» тюменцы отметили благотворительной интеллектуальной встречей

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-27T08:40:14+03:00

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В сентябре популярная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» отметила свой 43-й день рождения. Тюмень отпраздновала эту дату проведением седьмого благотворительного интеллектуального #MassOnClub. Игроки отвечали на вопросы, подготовленные детским технопарком «Кванториум».

Как показал первый тур, задания на тему инноваций, биоинженерии и искусственного интеллекта были отнюдь не детскими.

- Согласно шуточному утверждению, возникшему в начале ХХ века, если человек нарушит законы уголовного кодекса, он попадет в тюрьму, если нарушит Божий закон — попадет в ад. А куда, согласно данному утверждению, попадет человек, нарушивший законы физики? Ответ на этот вопрос - в Швецию на вручение Нобелевской премии за осуществлённый научный прорыв. Поэтому сентябрьскую встречу мы выстраивали таким образом, чтобы игроки потренировалось мыслить нестандартно и, благодаря этому, нашли решения поставленных задач, - рассказывает президент клуба #MassOn Полина Гаранина.

Главным гостем игры выступил Дмитрий Тарасов, руководитель детского технопарка «Кванториум». Его команда подготовила 18 вопросов из области инновационного проектирования, робототехники, новейшей педагогики и нано-технологий. Участники #MassOnClub узнали, как создаются пространство интеллектуальной смелости и условия для изобретательского мышления; познакомились с опережающими технологиями развития; изучили платформу, на которой с помощью проектной командной деятельности создаётся образовательный формат для новых поколений, а также познакомились с работой 3D-принтеров (в режиме реального времени для лучших игроков на нем были напечатаны специальные головоломки).

Лучшим вопросом игры было признано задание на тему искусственного разума.

«Один пользователь Интернета заявил: "Я не боюсь компьютера, который пройдет тест Тьюринга (эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом с целью определить, может ли машина мыслить - прим. редакции). Я боюсь компьютера, который не пройдет его». В цитате мы пропустили слово. Какое?»

- Этот вопрос, хоть и не был взят командами и стал одним из 5 «гробов» за игру, больше всего запомнился участникам MassOnClub, - рассказывает главный гость игры Дмитрий Тарасов, - Ответ: в цитате пропущено «Намеренно». Пользователь заявил, что боится компьютера, который намеренно «завалит» тест Тьюринга, чтобы люди не догадались о его возможностях.

Собранные за участие в игре деньги традиционно были отправлены в тюменское отдаление Российского детского фонда. А гостем следующего #MassOnClub станет олимпийская чемпионка по биатлону Альбина Ахатова, подготовившая на октябрьскую встречу вопросы из области командного менеджмента и спорта высоких достижений.