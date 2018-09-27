Услуги няни в Тюмени одни из самых дешевых в России

СЕГОДНЯ 08:18 2018-09-27T08:18:06+03:00

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Услуги няни в Тюмени оказались одними из самых дешевых в России. В среднем, они стоят 160 рублей в час. Это в 1,7 раз меньше, чем в городе в Москве и Хабаровске, где за час платят в среднем 260 рублей в час, а в Липецке няня обойдется в 270 рублей.

Дешевле чем в Тюмени за ребенком присмотрят в Воронеже (в среднем 130 рублей в час), Челябинске (135 рублей) и Волгограде (140 рублей).

Такую статистику приводит сервис бесплатных объявлений Юла. По данным экспертов этого портала, самыми высокооплачиваемыми нянями являются работницы с собственным автомобилем. За свои услуги они просят в среднем 240 рублей в час. Немного дешевле на Юле стоит няня с проживанием — 235 рублей. В ТОП-3 самых дорогих нянь также вошли вечерние няни. Их средняя стоимость в Тюмени — 160 рублей за час работы. А вот дешевле всего тюменским родителям обойдутся услуги приходящей няни — в среднем 100 рублей в час.

Самыми распространенными в Тюмени на Юле оказались предложения об услугах дневных и сопровождающих нянь. Реже всего размещали объявления приходящие няни и няни с проживанием.