Тоболяк прятался у бабушки, чтобы не ходить на общественные работы

СЕГОДНЯ 07:27 2018-09-27T07:27:23+03:00

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Молодой тоболяк прятался у бабушки, чтобы не отрабатывать штраф за нарушение ПДД. 25-летний водитель вовремя его не оплатил и его отправили на 120 часов на обязательные работы.

Однако и от этого наказания мужчина пытался увильнуть. Работы по благоустройству города не пришлись ему по душе — руководство организации сообщило, что после предоставления направления, молодой человек больше не появлялся.

Оказалось, что мужчина стал жить у бабушки, чтобы его не нашли. Однако приставы отыскали его и там. Они принудительно доставили его в отдел и составили административный протокол об уклонении от отбывания обязательных работ. В результате суд назначил ему 10 суток ареста. После этого наказания тоболяку придется вернуться на общественные работы и отработать на благоустройстве улиц 120 часов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.