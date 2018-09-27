2018-09-27T07:00:21+03:00
Общество

Автобус № 76 в Тюмени меняет схему движения

Он будет ходить до поселка Тарманы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автобус № 76 в Тюмени меняет схему движенияАвтобус № 76 в Тюмени меняет схему движения
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Автобусный маршрут № 76 "Автобаза №100 – РОВД Тюменского района" в Тюмени с 6 октября станет длиннее. Автобус будет ходить до поселка Тарманы и по другим улицам.

Из схемы движения исключаются остановки: "Студенческий городок" (в прямом и обратном направлениях), "Совмещенный мост", "Автобаза № 100", "ул. Кулибина", "ул. Жуковского", "парк им. Гагарина" (в направлении ул. Мельникайте).

Обновленный маршрут будет курсировать по улицам Харьковской, Одесской, Дамбовской, Домостроителей, а/д Обход г. Тюмени, Тобольскому тракту, Дружбы, Малышева, Игримской.

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлениях: "ул. Одесская", "Областная ГИБДД", "Барабинская", "ул. Гилевская", "Элеватор", "ул. Губкина", "ул. Домостроителей", "Жилой массив", "Детский сад № 62", "Фанерный завод", "ул. Дальняя", "Тобольский тракт", "поворот на Автобазу № 100", "ДК "Торфяник", "ул. Игримская", "ул. Малышева", "ул. Мусоргского" (в сторону ул. Судоремонтной).

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