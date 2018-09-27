2018-09-27T06:45:44+03:00
Спорт

Тюменские болельщики в аэропорту поздравят ХК «Рубин» с пятью победами подряд

Встреча хоккеистов пройдет сегодня в 19.05
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Тюменские болельщики в аэропорту поздравят ХК «Рубин» с пятью победами подряд. Фото ХК «Рубин» vk.comТюменские болельщики в аэропорту поздравят ХК «Рубин» с пятью победами подряд. Фото ХК «Рубин» vk.com
Изменить размер текста:

Тюменские болельщики хоккейной команды «Рубин» готовятся встретить игроков в аэропорту и поздравить с победой над «Рязанью», а также с остальными выигранными матчами на выезде. Самолет с рубиновцами прилетает сегодня, 27 сентября, в Рощино в 19.05.

Напомним, накануне, 26 сентября, в сложном гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги тюменцы выиграли у «Рязани» со счетом 2:0. Это пятая победа подряд! Причём, в двух последних поединках рубиновцы не пропустили ни одной шайбы. Ворота сибиряков в эти матчи защищал Егор Назаров. Сейчас тюменский клуб на втором месте турнирной таблицы. Давно такого не было.

- Команда здорово действовала в позиционной обороне и, безусловно, надёжен был наш вратарь Назаров Егор. На выезде нужно играть именно так - терпеливо в обороне и быстро в контратаках, - прокомментировал матч один из наставников клуба Алексей Исаков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк примет участие в осеннем «Дне застройщиков Тюмени»
Уголовное дело об изнасиловании девочки в Ишиме передано в суд
В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля
Бывший зам тюменского губернатора Павел Тараканов стал сенатором
В Тюмени стартовал отопительный сезон
В Тюменской области появился Почетный консул Республики Корея
В Тюменской области открывают "горячие линии" по профилактике гриппа и ОРВИ
Тюменцев приглашают на хореографические выходные
Пожилой водитель в Тюмени не заметил женщину с коляской на зебре
В Тюмени создана еще одна площадка для продовольственных ярмарок
На «Дне знаний для предпринимателей» энергетики рассказали, как способствуют развитию инвестклимата
Сергей Сарычев: о каждом Герое России нужно снять художественный фильм
В Тюмени стартует годовой розыгрыш подарков для мам и новорожденных малышей
СУЭНКО презентовала для студентов ТИУ электрозаправочные станции
День рождения игры «Что? Где? Когда?» тюменцы отметили благотворительной интеллектуальной встречей
Услуги няни в Тюмени одни из самых дешевых в России
Тоболяк прятался у бабушки, чтобы не ходить на общественные работы
Автобус № 76 в Тюмени меняет схему движения
В Тюмени на 2 часа открывают «прямую линию» по пенсионным вопросам
В Тюмени открывается выставка картин, которые нужно трогать
Погода 27 сентября в Тюмени: солнечно и жарко
Поисковики из Тюмени за лето нашли останки 264 бойцов и командиров Красной Армии
В Тюмени закроют экстрим-сезон массовым забегом