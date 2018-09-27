Тюменские болельщики в аэропорту поздравят ХК «Рубин» с пятью победами подряд

СЕГОДНЯ 06:43 2018-09-27T06:45:44+03:00

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Тюменские болельщики хоккейной команды «Рубин» готовятся встретить игроков в аэропорту и поздравить с победой над «Рязанью», а также с остальными выигранными матчами на выезде. Самолет с рубиновцами прилетает сегодня, 27 сентября, в Рощино в 19.05.

Напомним, накануне, 26 сентября, в сложном гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги тюменцы выиграли у «Рязани» со счетом 2:0. Это пятая победа подряд! Причём, в двух последних поединках рубиновцы не пропустили ни одной шайбы. Ворота сибиряков в эти матчи защищал Егор Назаров. Сейчас тюменский клуб на втором месте турнирной таблицы. Давно такого не было.

- Команда здорово действовала в позиционной обороне и, безусловно, надёжен был наш вратарь Назаров Егор. На выезде нужно играть именно так - терпеливо в обороне и быстро в контратаках, - прокомментировал матч один из наставников клуба Алексей Исаков.