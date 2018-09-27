2018-09-27T05:24:06+03:00
Общество

В Тюмени на 2 часа открывают «прямую линию» по пенсионным вопросам

В ПФР звонков будут ждать с 10 до 12 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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В преддверии Дня пожилых людей в Тюмени открывают «прямую линию» по пенсионным вопросам.

Сегодня, 27 сентября, с 10 до 12 часов по телефону Отделения ПФР по Тюменской области 8 (3452) 270-972 можно задавать любые вопросы на тему: «Пенсионное и социальное обеспечение граждан». Отвечать на них будет заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Левенков Виталий Викторович.

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