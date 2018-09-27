2018-09-27T03:41:49+03:00
Общество

Погода 27 сентября в Тюмени: солнечно и жарко

Воздух прогреется до +21 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 27 сентября в Тюмени: солнечно и жаркоПогода 27 сентября в Тюмени: солнечно и жаркоФото: Ольга Крыльцова
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Четверг, 27 сентября, в Тюменской области будет очень теплым, но снова ветренным. Температура воздуха поднимется до +18 +23 градусов, а южный ветер будет 6-11 м/с. Днем местами пройдет небольшой дождь.

В Тюмени будет облачно, но без осадков, воздух прогреется до +21 градуса, ветер 5-12 м/с. В Тобольске тоже +21, но ясно и солнечно. В Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме +20.

27 сентября богато на праздники. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник воспитатели и все работники дошкольного образования России. Сегодня также Всемирный день туризма и Всемирный день моря, а у православных праздник Воздвижения Креста Господня.

На Воздвижение полагалось поститься. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

Нельзя было начинать новые дела, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза.

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