В Тюмени открывается выставка картин, которые нужно трогать

СЕГОДНЯ 05:00 2018-09-27T05:00:07+03:00

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28 сентября в Музейном комплексе имени Словцовав Тюмени открывается уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое».

Тюменцы и гости города смогут не только увидеть, но и, закрыв глаза, прикоснуться к рельефным копиям знаменитых произведений живописи из собрания Пушкинского музея.

Невероятная возможность по-настоящему прикоснуться к искусству появится и у незрячих и слабовидящих людей. Выставка передвижная, она путешествует по России. В Тюмени необычные картины будут экспонироваться в течение месяца. Вход на выставку свободный.

Как рассказала куратор проекта, заведующая отделом эстетического воспитания государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Морозова, проект был реализован совместно со Сбербанком, благодаря ему были заказаны тактильные картины, которым нет аналогов. Для передвижной выставки выбрали 6 картин, которые представляют разные этапы развития изобразительного искусства, а также разные жанры живописи наиболее интересные для публики. В каждом музее, где уже побывала передвижная выставка, выбиралась одна из самых значимых картин, по которой создавалась рельефная копия. Ждет сюрприз и тюменцев!

- Наша выставка уже побывала в 12 городах, сейчас мы находимся в Тюмени, и это очень счастливое событие, потому что эта выставка в первую очередь для людей, которые обычно в художественные музеи не ходят, - отметила Ольга Владиславовна. - Один из посетителей нашего музей, который потерял зрение уже в зрелом возрасте, рассказывал мне, как удивлялись ему люди в очереди, когда он пришел в музей, мол, он-то куда. Так вот, вопрос зачем такой человек приходит в музей этой выставкой снимается. В каждом городе нашу экспозицию посещает огромное количество людей. Музей получает массу посетителей, которые до этого просто не ходили в музей, либо стеснялись ходить по тем или иным причинам. Выставка открываем таким людям новые возможности и успешно снимает барьеры, которые мы сами выстроили.

Ольга Владиславовна уверена, что выставка тактильных картин понравится и тюменцам. Как показывает опыт, на картины приходит посмотреть много людей, у которых нет проблем со зрением. Им дается возможность почувствовать себя в роли незрячего: одеть черные очки и воспользоваться аудиогидом, с помощью которого можно познакомиться с экспонатами. Описание очень подробное, его создавали хранители Пушкинского музея, экскурсоводы и тифлокомментаторы. Для основной экспозиции тексты озвучивал известный российский артист Евгений Миронов, а тюменскую картину – наш земляк, артист Алексей Чумаков.

Очень нравится выставка детям, которые любят все потрогать. Картины не однотонные и сами по себе выглядят довольно зрелищно. Некоторые незрячие признаются, что им даже удается почувствовать цвет тактильных картин. Настолько они тщательно «прорисованы».

Как пояснила корреспонденту МегаТюмени координатор проекта «Видеть невидимое» от Сбербанка Камилла Аллахкулиева картины по особой технологии производятся в Испании, в городе Бильбао. Рельефная печать позволяет безошибочно воспринимать текстуры.

- Мы делаем мир искусства доступным для всех, - отметила Камилла. - Специально для Тюмени мы решили расширить просветительскую часть выставки: 29 сентября в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова состоится серия мастер-классов по созданию детских тактильных книг о живописи. При этом каждый сможет принять участие в том, чтобы помочь незрячим детям, а также понять, каково это ощущать мир тактильно. Сбербанк делает большой акцент в поддержку инклюзивных культурных проектов, и намерен продолжать работу в этом направлении. Одну из тактильных картин, которая будет представлена 28 сентября, мы оставим в подарок тюменскому музею.

К сведению

В рамках просветительской части выставки «Видеть невидимое» для всех желающих пройдет лекция известного искусствоведа Алексея Филатова. Будучи незрячим, он расскажет о себе и о том, как он видит тактильные картины. Алексей Филатов живет в Уфе. Когда выставка «Видеть невидимое» экспонировалась в его городе, он с удовольствием посетил ее и безошибочно по тактильным копиям определил названия всех картин и их авторов. Лекция пройдет 29 сентября в 15:00 в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова и будет открыта для всех желающих.