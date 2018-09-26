2018-09-26T16:09:46+03:00
Спорт

В Тюмени закроют экстрим-сезон массовым забегом

Новое экстремальное мероприятие пройдет в Гилевской роще
Лидия Шумкова
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Фото предоставлено организаторами мероприятияФото предоставлено организаторами мероприятия
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Любители бега смогут принять участие в закрытии экстрим-сезона 2018 года в Тюмени. Его завершением станет забег необычного формата «Стальной характер – Кросс». Об этом сообщили организаторы акции.

Кросс состоится 20 октября на территории Гилевской рощи. Но поучаствовать в забеге смогут не все желающие, а лишь те, кто успеет зарегистрироваться. Пробежать кросс должны будут всего 1000 человек – им на выбор предложат две дистанции протяженностью 3 и 5 километров. В награду каждый участник получит медаль финишера и футболку с логотипом забега.

Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте проекта.

Напомним, проект «Стальной характер» - это часть комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл». Она реализуется с 2014 года Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.

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