2018-09-26T15:49:10+03:00
Происшествия

Тюменское кафе, где отравились восемь человек, прикрыли на три месяца

В шаурме из «Восточного дворика» нашли опасную бактерию
Лидия Шумкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменский Роспотребнадзор подвел итоги расследования в отношении кафе «Восточный дворик» (ул. Широтная, 80/5), после посещения которого сразу восемь тюменцев заболели острым гастроэнтеритом. Деятельность заведения общепита приостановили на 90 суток для устранения нарушений.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что причиной заболевания явилось употребление в пищу приобретенной в кафе шаурмы, обсемененной бактерией Proteus mirabilis. По результатам лабораторных исследований, бактерию выявили у заболевших, а также в чесночном и томатном соусах собственного производства, смывах с инвентаря кафе «Восточный дворик». Источником инфекции стал сотрудник кафе, в биоматериале которого обнаружена указанная бактерия. Также на предприятии отсутствовали централизованное водоснабжение и канализование, объемно-планировочные решения помещений кафе не предусматривали последовательность технологических процессов, имело место пересечение потоков готовой продукции и сырья, сотрудники кафе работали без медицинского осмотра.

Материалы расследования были направлены в суд, который признал владельца кафе ИП Шарипов Р.К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

Напомним, восемь человек отравились шаурмой в кафе «Восточный дворик» с 12 по 13 сентября. Тогда региональное Управление Роспотребнадзора временно приостановило работу заведения.

Надзорное ведомство готово помочь пострадавшим при подготовке исков в суд в защиту их прав. Рекомендации по возмещению убытков в связи с инфекционным заболеванием, а также безвозмездную помощь в составлении претензий и исковых заявлений в отношении исполнителя услуг, можно получить обратившись в общественную приемную Управления по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, либо позвонив по телефонам (3452) 20-86-66, 203-111, а также в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 57, либо по телефону (3452) 567-990 доб. 3722; 3723.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк примет участие в осеннем «Дне застройщиков Тюмени»
Уголовное дело об изнасиловании девочки в Ишиме передано в суд
В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля
Бывший зам тюменского губернатора Павел Тараканов стал сенатором
В Тюмени стартовал отопительный сезон
В Тюменской области появился Почетный консул Республики Корея
В Тюменской области открывают "горячие линии" по профилактике гриппа и ОРВИ
Тюменцев приглашают на хореографические выходные
Пожилой водитель в Тюмени не заметил женщину с коляской на зебре
В Тюмени создана еще одна площадка для продовольственных ярмарок
На «Дне знаний для предпринимателей» энергетики рассказали, как способствуют развитию инвестклимата
Сергей Сарычев: о каждом Герое России нужно снять художественный фильм
В Тюмени стартует годовой розыгрыш подарков для мам и новорожденных малышей
СУЭНКО презентовала для студентов ТИУ электрозаправочные станции
День рождения игры «Что? Где? Когда?» тюменцы отметили благотворительной интеллектуальной встречей
Услуги няни в Тюмени одни из самых дешевых в России
Тоболяк прятался у бабушки, чтобы не ходить на общественные работы
Автобус № 76 в Тюмени меняет схему движения
Тюменские болельщики в аэропорту поздравят ХК «Рубин» с пятью победами подряд
В Тюмени на 2 часа открывают «прямую линию» по пенсионным вопросам
В Тюмени открывается выставка картин, которые нужно трогать
Погода 27 сентября в Тюмени: солнечно и жарко
Поисковики из Тюмени за лето нашли останки 264 бойцов и командиров Красной Армии
В Тюмени закроют экстрим-сезон массовым забегом