Тюменское кафе, где отравились восемь человек, прикрыли на три месяца

26 Сент. 15:48 2018-09-26T15:49:10+03:00

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Тюменский Роспотребнадзор подвел итоги расследования в отношении кафе «Восточный дворик» (ул. Широтная, 80/5), после посещения которого сразу восемь тюменцев заболели острым гастроэнтеритом. Деятельность заведения общепита приостановили на 90 суток для устранения нарушений.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что причиной заболевания явилось употребление в пищу приобретенной в кафе шаурмы, обсемененной бактерией Proteus mirabilis. По результатам лабораторных исследований, бактерию выявили у заболевших, а также в чесночном и томатном соусах собственного производства, смывах с инвентаря кафе «Восточный дворик». Источником инфекции стал сотрудник кафе, в биоматериале которого обнаружена указанная бактерия. Также на предприятии отсутствовали централизованное водоснабжение и канализование, объемно-планировочные решения помещений кафе не предусматривали последовательность технологических процессов, имело место пересечение потоков готовой продукции и сырья, сотрудники кафе работали без медицинского осмотра.

Материалы расследования были направлены в суд, который признал владельца кафе ИП Шарипов Р.К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

Напомним, восемь человек отравились шаурмой в кафе «Восточный дворик» с 12 по 13 сентября. Тогда региональное Управление Роспотребнадзора временно приостановило работу заведения.

Надзорное ведомство готово помочь пострадавшим при подготовке исков в суд в защиту их прав. Рекомендации по возмещению убытков в связи с инфекционным заболеванием, а также безвозмездную помощь в составлении претензий и исковых заявлений в отношении исполнителя услуг, можно получить обратившись в общественную приемную Управления по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, либо позвонив по телефонам (3452) 20-86-66, 203-111, а также в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 57, либо по телефону (3452) 567-990 доб. 3722; 3723.