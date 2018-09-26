2018-09-26T15:17:24+03:00
Общество

Тюменцы смогут сдать пластиковые крышечки экоактивистам

Акция пройдет в районе Московского тракта
Лидия Шумкова
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Фото из группы ВК "Зеленый хоровод"Фото из группы ВК "Зеленый хоровод"
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Тюменцев вновь приглашают сдать пластиковые крышечки. В субботу, 29 сентября, состоится уже девятый по счету общегородской сбор пластика. Как сообщили экоактивисты движения «Зеленый хоровод», мероприятие состоится по адресу: ул. Московский тракт, 133 (столярная мастерская «Руки).

Кроме пластиковых крышечек любых форм и размеров, принимаются засохшие и подсыхающие фломастеры и маркеры, капсулы от «киндер-сюрпризов», пакеты (за исключением маркировок 5 и 7), горшки и тара для цветов и растений, а также резиновые и пластиковые запчасти от старых кукол.

Организаторы считают, что важно расширять городскую инфраструктуру для сбора, так удастся вовлечь в процесс сбора пластика большее количество горожан. Точки сбора должны появится в каждом районе Тюмени, только так у людей может появиться экопривычка не выбрасывать крышечки.

Всех желающих сдать пластик волонтеры будут ждать с 11:00 до 16:00, но можно приехать и заранее 27 и 28 сентября в течение дня. Предупредить об этом нужно заранее по телефонам: 8-922-041-64-29 или 8-922-47-97-009.

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