Тюменцы делятся личными переживаниями через спектакль

26 Сент. 14:55 2018-09-26T14:55:00+03:00

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22 и 23 сентября в молодежном театральном центре «Космос» состоялась премьера спектакля-коллекции личных переживаний «Мам_привет», который поставила режиссер из Москвы — Виктория Привалова, выпускница ВГИИК по специальности режиссер мультимедиа, член команды ЦЕНТРА им. Вс. Мейерхольда.

Особенностью спектакля стали личные истории жителей Тюмени, которые делились своими воспоминаниями и эмоциями о мамах. И даже во время представления зрители сами стали героями. Площадка была занята предметами домашней обстановки среднестатистической квартиры и каждая история в ней была о переживании, веселых и грустных моментах в общении с мамой, о боли и счастье. Спектакль за два дня посмотрели 140 человек.

- Этот спектакль, попытка разобраться в своих чувствах и отношению к маме. Понять и простить, может быть, самого близкого человека. Тюмень – классный город, поэтому решили с продюсером спектакля Андреем Зубовым сделать премьеру здесь. Это не развлекательная постановка, она обращает внимание на травмы, перенесённые в детстве. Это материал с глубоким конфликтом. Поэтому для меня было важно создать пространство, где бы все эти эмоции можно было бы пережить, - рассказала Виктория Привалова, режиссёр.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект выиграл конкурс грантов МТЦ «Космос» на реализацию и постановку спектакля. Было решено повторить спектакль «Мам_привет» в МТЦ «Космос». Вся информация о дополнительных показах появится на сайте.