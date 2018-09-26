2018-09-26T14:55:00+03:00
Звезды

Тюменцы делятся личными переживаниями через спектакль

Театральная постановка стала попыткой разобраться в своих чувствах и отношению к маме
Лидия Шумкова
Поделиться:
Фото предоставлено МТЦ «Космос»Фото предоставлено МТЦ «Космос»
Изменить размер текста:

22 и 23 сентября в молодежном театральном центре «Космос» состоялась премьера спектакля-коллекции личных переживаний «Мам_привет», который поставила режиссер из Москвы — Виктория Привалова, выпускница ВГИИК по специальности режиссер мультимедиа, член команды ЦЕНТРА им. Вс. Мейерхольда.

Особенностью спектакля стали личные истории жителей Тюмени, которые делились своими воспоминаниями и эмоциями о мамах. И даже во время представления зрители сами стали героями. Площадка была занята предметами домашней обстановки среднестатистической квартиры и каждая история в ней была о переживании, веселых и грустных моментах в общении с мамой, о боли и счастье. Спектакль за два дня посмотрели 140 человек.

- Этот спектакль, попытка разобраться в своих чувствах и отношению к маме. Понять и простить, может быть, самого близкого человека. Тюмень – классный город, поэтому решили с продюсером спектакля Андреем Зубовым сделать премьеру здесь. Это не развлекательная постановка, она обращает внимание на травмы, перенесённые в детстве. Это материал с глубоким конфликтом. Поэтому для меня было важно создать пространство, где бы все эти эмоции можно было бы пережить, - рассказала Виктория Привалова, режиссёр.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект выиграл конкурс грантов МТЦ «Космос» на реализацию и постановку спектакля. Было решено повторить спектакль «Мам_привет» в МТЦ «Космос». Вся информация о дополнительных показах появится на сайте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк примет участие в осеннем «Дне застройщиков Тюмени»
Уголовное дело об изнасиловании девочки в Ишиме передано в суд
В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля
Бывший зам тюменского губернатора Павел Тараканов стал сенатором
В Тюмени стартовал отопительный сезон
В Тюменской области появился Почетный консул Республики Корея
В Тюменской области открывают "горячие линии" по профилактике гриппа и ОРВИ
Тюменцев приглашают на хореографические выходные
Пожилой водитель в Тюмени не заметил женщину с коляской на зебре
В Тюмени создана еще одна площадка для продовольственных ярмарок
На «Дне знаний для предпринимателей» энергетики рассказали, как способствуют развитию инвестклимата
Сергей Сарычев: о каждом Герое России нужно снять художественный фильм
В Тюмени стартует годовой розыгрыш подарков для мам и новорожденных малышей
СУЭНКО презентовала для студентов ТИУ электрозаправочные станции
День рождения игры «Что? Где? Когда?» тюменцы отметили благотворительной интеллектуальной встречей
Услуги няни в Тюмени одни из самых дешевых в России
Тоболяк прятался у бабушки, чтобы не ходить на общественные работы
Автобус № 76 в Тюмени меняет схему движения
Тюменские болельщики в аэропорту поздравят ХК «Рубин» с пятью победами подряд
В Тюмени на 2 часа открывают «прямую линию» по пенсионным вопросам
В Тюмени открывается выставка картин, которые нужно трогать
Погода 27 сентября в Тюмени: солнечно и жарко
Поисковики из Тюмени за лето нашли останки 264 бойцов и командиров Красной Армии
В Тюмени закроют экстрим-сезон массовым забегом