2018-09-26T14:48:30+03:00
Происшествия

В Тюмени электричка сбила женщину

Врачи почти час боролись за ее жизнь
Лидия Шумкова
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В Тюмени на железнодорожных путях погибла женщинаВ Тюмени на железнодорожных путях погибла женщинаФото: Татьяна Коркина
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Вчера днем, 25 сентября, в Тюмени на железнодорожных путях погибла женщина. 49-летнуюю тюменку сбила электричка на улице Аккумуляторной. Местная жительница вышла на пути прямо перед составом, поэтому машинист не успел предотвратить аварию.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, сообщение на станцию скорой помощи поступило от оператора железнодорожного вокзала в 14.06. Буквально через 9 минут медики были на месте происшествия. Они 45 минут пытались спасти пострадавшей жизнь, но все их усилия не помогли - женщина скончалась.

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