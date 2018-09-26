В Тюмени электричка сбила женщину

26 Сент. 14:48 2018-09-26T14:48:30+03:00

Врачи почти час боролись за ее жизнь

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Вчера днем, 25 сентября, в Тюмени на железнодорожных путях погибла женщина. 49-летнуюю тюменку сбила электричка на улице Аккумуляторной. Местная жительница вышла на пути прямо перед составом, поэтому машинист не успел предотвратить аварию.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, сообщение на станцию скорой помощи поступило от оператора железнодорожного вокзала в 14.06. Буквально через 9 минут медики были на месте происшествия. Они 45 минут пытались спасти пострадавшей жизнь, но все их усилия не помогли - женщина скончалась.