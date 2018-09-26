2018-09-26T14:32:56+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина пытался получить наследство по фальшивым документам

Он подделал свидетельство о заключении брака
Лидия Шумкова
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В Увате на 250 тысяч рублей оштрафовали мужчину, который по фальшивому документу о заключении брака хотел получить наследство умершей сожительницы. Как сообщает областная прокуратура, соответствующий приговор по уголовному делу на днях вынес Уватский районный суд в отношении 45-летнего жителя Тюменского района. Сама же история берет начало в 1994 году.

Тогда в Тюмени мужчина познакомился с женщиной из Уватского района, которая работала в областном центре. Вскоре они стали жить вместе, однако брак не регистрировали. Нажитое имущество оформляли то на него, то на нее. В 2013 году пара рассталась, а в январе 2016 года женщина умерла.

Ее бывший, узнав об этом, захотел получить в наследство имущество – две квартиры и земельный участок - но в качестве законного супруга. Он представил в Уватский районный суд повторное свидетельство о регистрации брака, выданное 12 августа 2016 года отделом ЗАГС Ставропольского края по Кисловодску. По документу, брак был якобы зарегистрирован 8 октября 1994 года в Кисловодске.

В апреле 2017 года ему отказали в удовлетворении иска, так как было установлено, что свидетельство о браке фальшивое. Серия и номер бланка не соответствовали нумерации лицевых счетов, а см брак никогда не регистрировался, ведь 8 октября 1994 года мужчина вообще находился в служебной командировке в другом регионе.

В июле 2017 года возбудили уголовное дело в связи с фальсификацией доказательства. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.

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