«Киберпатруль» помогает тюменским родителям обезопасить ребенка в интернет-пространстве

26 Сент. 14:06 2018-09-26T14:06:58+03:00

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Тюменский проект «Киберпатруль» за время своего существования помог выявить более полутора тысяч ссылок с признаками пропаганды наркотиков. И это не единственный запрещенный контент, который находят киберзащитники. На их счету поиск в сети и удаление любой противоправной информации, а также информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей и подростков.

- Надо быть вместе с детьми, учить их безопасному поведению в Интернете. Прежде чем дать ребенку в руки гаджет, сами ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, – посоветовал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

По словам депутата Тюменской областной Думы, куратора федерального проекта «Крепкая семья» Елены Кашкаровой, в этом году Рунету исполняется 24 года и уже нельзя представить себе жизнь без социальных сетей и «Окей, Гугл».

- К сожалению, у любой медали есть обратная сторона, и, несмотря на всю пользу, Интернет таит в себе очень много опасностей. Негативному влиянию особенно подвержены дети, которые еще не в силах отличить плохое от хорошего, правду от лжи. Именно поэтому важно защищать ребенка от негативного воздействия, когда он остается один на один с гаджетом, – сказала она.

Сотрудники «Киберпатруля» в рамках областных и городских мероприятий объясняют родителям, как обезопасить ребенка в интернет-пространстве. Для этого «Киберпатруль» советует применять специализированное программное обеспечение, например, Kaspersky Safe Kids, Parental Control от ESET NOD32 или родительский контроль с SOCIALDATAHUB.

Стоит добавить, что, помимо деятельности по поиску и дезактивации подозрительного контента, «Киберпатруль» помогает государственным структурам отслеживать места с незащищенным доступом в Интернет, а также участвует в разработке законодательных инициатив в сфере интернет-безопасности.