В Тюмени открывается новый «Галамарт»

26 Сент. 13:34 2018-09-26T13:34:34+03:00

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В эту субботу, 29 сентября, в Тюмени с музыкой и конкурсами откроется новый магазин постоянных распродаж «Галамарт». Только в день открытия покупателям предложат товары по шок-ценам. Так, электрический чайник получится купить всего за 199 рублей, литую сковороду – за 229 рублей, а сушилку для белья за 249 рублей.

Среди гостей будут разыграны полезные подарки для дома. Фото представлено "Галамартом"

Также среди гостей будут разыграны полезные подарки для дома - утюг с отпаривателем, электрический чайник, чугунный казан, электровелосипед и другие товары. А самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей. Розыгрыш будет проводиться ровно в 19.00.

Кстати, за покупки от 500 рублей, совершенные с 10.00 до 19.00, тюменцам вручат карты на скидку 15%.

Самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей. Фото представлено "Галамартом"

Праздничное открытие пройдет с 10.00 до 19.00 на 3 этаже ТРЦ «Солнечный» по улице Пермякова, 50б.

Напомним, федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» – это новая концепция экономных покупок: более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое можно купить по низким ценам. Кроме того, распродажи и скидки действуют в «Галамарте» каждый день.