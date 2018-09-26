2018-09-26T13:34:34+03:00
Общество

В Тюмени открывается новый «Галамарт»

Горожан ждут шок-цены и сертификат на 50 000 рублей
Лидия Шумкова
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В день открытия "Галамарта" покупателям предложат товары по шок-ценам. Фото представлено "Галамартом"В день открытия "Галамарта" покупателям предложат товары по шок-ценам. Фото представлено "Галамартом"
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В эту субботу, 29 сентября, в Тюмени с музыкой и конкурсами откроется новый магазин постоянных распродаж «Галамарт». Только в день открытия покупателям предложат товары по шок-ценам. Так, электрический чайник получится купить всего за 199 рублей, литую сковороду – за 229 рублей, а сушилку для белья за 249 рублей.

Среди гостей будут разыграны полезные подарки для дома. Фото представлено "Галамартом"

Среди гостей будут разыграны полезные подарки для дома. Фото представлено "Галамартом"

Также среди гостей будут разыграны полезные подарки для дома - утюг с отпаривателем, электрический чайник, чугунный казан, электровелосипед и другие товары. А самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей. Розыгрыш будет проводиться ровно в 19.00.

Кстати, за покупки от 500 рублей, совершенные с 10.00 до 19.00, тюменцам вручат карты на скидку 15%.

Самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей. Фото представлено "Галамартом"

Самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей. Фото представлено "Галамартом"

Праздничное открытие пройдет с 10.00 до 19.00 на 3 этаже ТРЦ «Солнечный» по улице Пермякова, 50б.

Напомним, федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» – это новая концепция экономных покупок: более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое можно купить по низким ценам. Кроме того, распродажи и скидки действуют в «Галамарте» каждый день.

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