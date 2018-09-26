Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием

26 Сент. 13:17 2018-09-26T13:17:35+03:00

Его задержали при второй попытке ограбления

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В Тюмени вчера, 25 сентября, произошла серия ограблений. Молодой тюменец 1996 года рождения пытался ограбить кредитные организации. По информации пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области, в 9.30 утра он вторгся в микрофинансовую организацию по улице Мельникайте, где угрожал кассиру ножом. Денег в кассе компании не оказалось, поэтому он снял с сотрудницы кольца.

Вторым местом ограбления стало отделение Сбербанка, расположенное неподалеку. Перед тем как пойти туда, горе-грабитель вооружился игрушечным пистолетом. В банке он потребовал деньги, но был задержан, не успев нанести финансовой организации какой-либо ущерб.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.