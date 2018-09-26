2018-09-26T12:20:10+03:00
Происшествия

Тюменские поля загрязняют куриным пометом

На этот раз под подозрение попала птицефабрика «Пышминская»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Фото с сайта Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАОФото с сайта Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Изменить размер текста:

Еще один факт загрязнения тюменских полей куриным пометом обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. На этот раз складирование отходов производства совершила ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», считают в ведомстве.

Жалоба поступила в региональный Россельхознадзор в конце августа, тогда же и был проведен осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 596,3 га, расположенного в Онохинском муниципальном образовании Тюменского района. Арендатор угодья – птицефабрика «Пышминская».

- Складирование отходов было в центральной части участка на площади 15,3 га. Помет вывозится непосредственно на поверхность без гидроизоляции, обваловки, защиты от атмосферных осадков и складируется равномерным слоем. На западной части участка на площади 8,9 га обнаружены следы запашки помета вперемешку с перьями и яичной скорлупой, - пояснили в пресс-службе управления.

Экспертиза показала, что в пробах почвы, собранной с загрязненной земли, содержание нитратов превышает предельно допустимые значения в 100,4 раз, а содержание индекса энтерококков (бактерии) и коли-индекса (показатель фекального загрязнения) признано опасным.

Специалисты усмотрели в действиях ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» признаки административных правонарушений. Управлением будет инициировано проведение документарной проверки в отношении нарушителя законодательства.

Напомним, ранее нарушения выявили со стороны птицефабрики «Боровская», в отношении нее также проводятся контрольные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора