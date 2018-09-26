Тюменские поля загрязняют куриным пометом

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-26T12:20:10+03:00

Фото с сайта Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

На этот раз под подозрение попала птицефабрика «Пышминская»

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Еще один факт загрязнения тюменских полей куриным пометом обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. На этот раз складирование отходов производства совершила ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», считают в ведомстве.

Жалоба поступила в региональный Россельхознадзор в конце августа, тогда же и был проведен осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 596,3 га, расположенного в Онохинском муниципальном образовании Тюменского района. Арендатор угодья – птицефабрика «Пышминская».

- Складирование отходов было в центральной части участка на площади 15,3 га. Помет вывозится непосредственно на поверхность без гидроизоляции, обваловки, защиты от атмосферных осадков и складируется равномерным слоем. На западной части участка на площади 8,9 га обнаружены следы запашки помета вперемешку с перьями и яичной скорлупой, - пояснили в пресс-службе управления.

Экспертиза показала, что в пробах почвы, собранной с загрязненной земли, содержание нитратов превышает предельно допустимые значения в 100,4 раз, а содержание индекса энтерококков (бактерии) и коли-индекса (показатель фекального загрязнения) признано опасным.

Специалисты усмотрели в действиях ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» признаки административных правонарушений. Управлением будет инициировано проведение документарной проверки в отношении нарушителя законодательства.

Напомним, ранее нарушения выявили со стороны птицефабрики «Боровская», в отношении нее также проводятся контрольные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.