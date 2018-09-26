2018-09-26T11:34:06+03:00
Общество

Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите

Теперь она поедет в центр «Сириус» на специальную образовательную программу
Лидия Шумкова
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Фото Департамента образования и науки Тюменской областиФото Департамента образования и науки Тюменской области
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Тюменская школьница Анна Леконцева победила во Всероссийской онлайн-олимпиаде по информационной безопасности «Кибервызов». Девочка из 21 гимназии Тюмени учится в 10 классе, но уже показала удивительный результат по итогам соревнований.

Вместе с ней в олимпиаде участвовало еще 4,3 тысячи школьников из разных регионов России и стран СНГ. В течение нескольких часов они решали задания на поиск веб-уязвимостей, на криптографию, стеганографию, которая, кстати, оказалась самой сложной из всего перечня упражнений.

Те участники, кто набрал наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелекома». По итогам определились 60 призеров, которые поедут в центр «Сириус» в Сочи на специальную образовательную программу по кибербезопасности. Там преподаватели МФТИ проведут для них курс по программированию, который включает лекции и воркшопы по кибербезопасности, теорию и практику по реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике и другим дисциплинам. Ребята выполнят интерактивные контрольные и зачетные работы - CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S.

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