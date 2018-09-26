В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-26T11:02:50+03:00

С начала сезона в Тюменской области 67 человек заразились клещевым энцефалитом

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В Тюменской области за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 202 человека, из них 45 детей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего за сезон (с 26 марта 2018 года) зарегистрировано 16474 обращения жителей, среди которых 3230 детей.

- Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, а также вЗаводоуковском, Ялуторовском, Абатском, Вагайском районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, - уточнили в ведомстве.

За весь сезон специалисты зарегистрировали 67 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 12 детей, и 77 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у 6 детей. Причем за последнюю неделю зафиксированы 3 новых случая заболевания клещевым энцефалитом и 1 случай заболевания боррелиозом.

Специалисты предупреждают, в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.