Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-26T11:49:19+03:00

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СО СК РФ по Тюменской области возбудил сразу три уголовных дела в отношении 41-летней жительницы Заводоуковского района Любови Масловой, которая подозревается в таких преступлениях, как халатность, угроза убийством и заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, без возможности принять меры к самосохранению.

Следствие утверждает, что 22-летняя инвалид I группы, жительница Заводоуковска Виктория Маслова пострадала от действий собственной матери. В связи с этим следователи приняли решения изъять уголовное дело из производства органа дознания и принять его в своё производство.

Также установлено, что с 20 по 22 августа Виктория, которая из-за своей болезни не может себя обслуживать, осталась одна в квартире. Девушка не получала ни еду, ни воду, ни уход, в результате чего находилась в опасном для жизни состоянии.

Следователи досконально выясняют все обстоятельства совершённых преступлений, изучают всю документацию, проверяют, как девушка жила всё время и устанавливают причины и условия, которые поспособствовали совершению преступлений, пояснили в СК.