2018-09-26T10:06:16+03:00
Происшествия

Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги

Подозреваемая в угоне признала свою вину
Лидия Шумкова
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Подозреваемая в угоне хотела посмотреть на ночной Тобольск. Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской областиПодозреваемая в угоне хотела посмотреть на ночной Тобольск. Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области
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В Тобольске девушка угнала у подруги автомобиль и попала в аварию. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Сообщение об угоне в дежурную часть тобольской полиции поступило накануне. Позвонившая заявила, что у нее похитили автомобиль. Как выяснилось, вечером она вместе с подругой распивала алкогольные напитки, но ей потребовалось отлучиться по делам. В это время 21-летняя подозреваемая, которая, к слову проживает в Вагайском районе, захотела посмотреть на ночной Тобольск, поэтому без спроса взяла ключи от машины и отправилась кататься.

Девушка с управлением не справилась и врезалась в рекламный щит. Полицейские, прибывшие на место происшествия, ее задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Подозреваемая полностью признала свою вину. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают крупный штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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