Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами

СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-26T09:28:06+03:00

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До конца октября в тюменских дворах, которые в 2018 году попали под программу комплексного благоустройства, станет больше зелени. К 1 ноября там должны высадить 1717 деревьев и кустарников.

Как напомнили в администрации Тюмени, за счет средств бюджета мероприятия по комплексному благоустройству выполняются на 40 дворовых территориях: 6 - в Центральном, 9 - в Калининском, 10 - в Восточном и 15 - в Ленинском округе. Всего благоустройством охвачено 76 многоквартирных жилых домов.

Подрядчики высадят на этих территориях яблони Недзвецкого, рябину обыкновенная, ель колючую, яблоню сибирскую, липу обыкновенную, пихту сибирскую, тополь пирамидальный, а также сирень венгерскую, розу морщинистую, кизильник блестящий.

- Все это крупномерные саженцы, выращенные в местных питомниках, а потому они адаптированы к нашим погодным условиям, - отметили в администрации.

После высадки за деревьями будут следить, удобрять и поливать их, чтобы повысить приживаемость. Если дерево или кустарник все-таки погибнет, то подрядчик обязан будет заменить его. За благополучием своего двора могут проследить и сами жители, написав о том или ином инциденте на портал «Тюмень – наш дом».