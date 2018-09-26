2018-09-26T08:56:19+03:00
Происшествия

Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой

За подделку протокола общего собрания возбуждено уголовное дело
Лидия Шумкова
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За подделку официального документа в отношении руководителя управляющей компании полиция возбудила уголовное делоЗа подделку официального документа в отношении руководителя управляющей компании полиция возбудила уголовное делоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени управляющая компания смошенничала, чтобы сменить способ управления в 14-этажном многоквартирном доме по улице Мельникайте, 125Б и заполучить его в свои руки. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, об этом стало известно в ходе проверки. Ее организовали по обращению председателя правления ТСЖ «Ковчег», которое до того занималось обслуживанием дома.

Решение о передаче дома на обслуживание управляющей компании ООО «МКД» было принято 20 мая 2018 года. Тогда якобы было проведено в форме очно-заочного голосования внеочередное общее собрание собственников помещений. Но лица, указанные в качестве председателя и секретаря внеочередного собрания, в сборе и подсчете голосов участия не принимали, а подписи ряда собственников помещений дома в бюллетенях голосования имели признаки подделки. Организатором внеочередного общего собрания оказался руководитель управляющей компании ООО «МКД».

Лишь в июне по инициативе правления ТСЖ «Ковчег» было проведено дополнительное общее собрание собственников, где большинство жильцов проголосовало за решение не менять способ управления домом. В итоге многоквартирник остался на обслуживании у ТСЖ.

По материалам областной прокуратуры, в сентябре за подделку официального документа полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителя ООО «МКД». Расследование находится на контроле прокуратуры. Санкции за совершенное преступление предусматривают ограничение свободы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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