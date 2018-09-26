СЕГОДНЯ 08:15 2018-09-26T08:15:03+03:00

В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Изменить размер текста: A A

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего, неоднократно судимого, молодого человека, который подозревается в серии краж из детских садов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в течение месяца в полицию обращались потерпевшие, которые рассказывали о краже денег, сумок и ноутбуков.

Полицейские выяснили, что все преступления имеют один и тот же почерк и совершаются одним и тем же человеком. Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они составили ориентировку злоумышленника, благодаря которой впоследствии и задержали подозреваемого. Известно, что молодой мужчина тщательно планировал кражи в детских садах, изучал объекты и проникал в детсады вечером, когда воспитатели отправлялись с детьми на прогулку.

Теперь злоумышленнику, который совершил аж 12 краж, грозит до 5 лет лишения свободы.