2018-09-26T08:15:03+03:00
Происшествия

В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов

Всего в его "арсенале" 12 краж
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садовВ Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садовФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего, неоднократно судимого, молодого человека, который подозревается в серии краж из детских садов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в течение месяца в полицию обращались потерпевшие, которые рассказывали о краже денег, сумок и ноутбуков.

Полицейские выяснили, что все преступления имеют один и тот же почерк и совершаются одним и тем же человеком. Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они составили ориентировку злоумышленника, благодаря которой впоследствии и задержали подозреваемого. Известно, что молодой мужчина тщательно планировал кражи в детских садах, изучал объекты и проникал в детсады вечером, когда воспитатели отправлялись с детьми на прогулку.

Теперь злоумышленнику, который совершил аж 12 краж, грозит до 5 лет лишения свободы.

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