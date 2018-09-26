2018-09-26T08:02:46+03:00
Общество

В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры

Мероприятие пройдёт с 28 по 30 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игрыВ Тюмени впервые пройдут Геотехнические игрыФото: Татьяна Коркина
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На базе Тюменского индустриального университета с 28 по 30 сентября пройдёт IV Международная научно-практическая молодежная конференция по геотехнике и IV геотехнические соревнования GeoGames. Как сообщили в пресс-службе вуза, в рамках игр впервые организуют командные соревнования GeoPractice.

По словам проректора по научной и инновационной деятельности Якова Пронозина, соревнования GeoPractice до этого момента проводились только в США, но в этом году было решено их провести и в России. Для этого в вузе разработали регламент проведения и положения соревнований, смонтировали видео с методическими рекомендациями для участников.

- В течение трёх лет Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению организовывало молодежную всероссийскую конференцию. Каждый год ТИУ был ее активным участником и призером Геотехнических игр, а в 2017 и соорганизатором мероприятий. Тем самым вуз заслужил право провести конференцию и состязания в Тюмени, - подчеркнул он.

Известно, что на соревнования уже зарегистрировались более 90 участников более чем из десятка городов России, а также из Караганды (Казахстан) и Берлина (Германия).

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