2018-09-26T07:37:06+03:00
Происшествия

В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку

Сейчас он в больнице
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Тюмени вчера вечером, 25 сентября, на улице Широтной произошло настоящее столпотворение. По словам очевидцев, водитель «Вольво», будучи в неадекватном состоянии, въехал в несколько автомобилей и чуть не сбил маленькую девочку, которая шла по пешеходному переходу.

Как отметила очевидец происшествия Кира, пьяного мужчину достали мужчины и начали пинать. По её словам, затем прибежала его жена и стала прятать в сумку бутылки, которые лежали у них в машине.

- Она начала их прятать в сумку, будто их и не было. Кажется, у виновника «торжества» эпилепсия, - отметила она.

Правда, медики эту версию не подтверждают. По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на место происшествия поступил в 18.10, в 18.25 бригада была на месте. Пациент был направлен в ОКБ№1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора