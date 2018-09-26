В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку

СЕГОДНЯ 07:37 2018-09-26T07:37:06+03:00

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В Тюмени вчера вечером, 25 сентября, на улице Широтной произошло настоящее столпотворение. По словам очевидцев, водитель «Вольво», будучи в неадекватном состоянии, въехал в несколько автомобилей и чуть не сбил маленькую девочку, которая шла по пешеходному переходу.

Как отметила очевидец происшествия Кира, пьяного мужчину достали мужчины и начали пинать. По её словам, затем прибежала его жена и стала прятать в сумку бутылки, которые лежали у них в машине.

- Она начала их прятать в сумку, будто их и не было. Кажется, у виновника «торжества» эпилепсия, - отметила она.

Правда, медики эту версию не подтверждают. По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на место происшествия поступил в 18.10, в 18.25 бригада была на месте. Пациент был направлен в ОКБ№1.