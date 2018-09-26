2018-09-26T07:27:12+03:00
Общество

Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа

Все ограничения с отца сняты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листаТюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листаФото: Татьяна Коркина
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Сорокалетний тюменец, дабы начать жизнь с нового листа, вернуться за руль своего авто и избавиться от других ограничений, оплатил задолженность и неустойку по алиментам в размере 800 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, отец должен был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, однако мужчина от этого уклонялся. В результате «отклонений» образовалась задолженность в размере 251 тысячи рублей. Правда, недавно он устроился на работу и из его зарплаты теперь регулярно удерживаются алиментные платежи.

Судебный пристав-исполнитель внёс постановление об ограничении права выезда тюменца за границу, ограничении права управления автомобилем, а также запрета на регистрационные действия в отношении его авто, который он решил продать. Экс-супруга мужчины обратилась с иском о выплате неустойки по алиментам в суд, где её требования были удовлетворены. Исполнительный лист о взыскании штрафа за неуплату денежного содержания девочке в размере 600 тысяч рублей вновь был направлен в УФССП России по Тюменской области.

Сейчас все ограничительные меры в отношении папаши сняты.

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