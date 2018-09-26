2018-09-26T07:12:39+03:00
Авто

В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора

Водители, будьте внимательнее!
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофораВ Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 26 сентября, погаснут сразу четыре светофора. Как рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми отключениями на электросетях.

Так, с 9.30 до 17 часов регулировщики не будут работать:

- на перекрёстке ул. Мориса Тореза и ул. Герцена;

- на перекрёстке ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Максима Горького.

С 13 до 18 часов светофоры погаснут:

- на перекрёстке ул. 30 лет Победы и ул. Олимпийская;

- на ул. 30 лет Побед, 112.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

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