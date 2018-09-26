Тюменские казаки могут стать лучшими на Урале

СЕГОДНЯ 06:34 2018-09-26T06:34:13+03:00

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Молодые тюменские казаки отправились на VII смотр-конкурс, чтобы побороться за звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа». Многодневные соревнования проходят в Курганской области с 26 по 28 сентября.

В тюменскую сборную вошли 20 кадетов из специализированных классов, созданных на базе Детского морского центра «Алый Парус». Ребятам, возраст которых от 14 до 17 лет, предстоит пройти восемь испытаний. Среди них строевая подготовка, проверка знаний военной истории России и казачества, конкурсы казачьей песни и танца, военизированная командная эстафета, стрельба из пневматической винтовки и атлетическое многоборье.

Конкурс проходит в Уральском федеральном округе с 2012 года. Он помогает сохранять и развивать исторические, культурные и духовные традиции российского казачества. В прошлом году конкурс проходил в Тюмени и победителем тогда стали тюменские ребята.