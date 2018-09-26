2018-09-26T05:57:24+03:00
Звезды

В Тюмени пройдут дни узбекской культуры

Тюменцев угостят блюдами узбекской кухни и научат готовить плов
Лидия Шумкова
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Гостей мероприятия ждут концерты, выставки и дегустации, посвященные традициям и обычаям узбеков. Фото пресс-службы Комитета по делам национальностей Тюменской областиГостей мероприятия ждут концерты, выставки и дегустации, посвященные традициям и обычаям узбеков. Фото пресс-службы Комитета по делам национальностей Тюменской области
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Дни узбекской культуры откроются завтра, 27 сентября, в Центре татарской культуры по улице Щербакова, 4/11. По информации пресс-службы Комитета по делам национальностей Тюменской области, начиная с 17.00, гостей мероприятия ждут концерты, выставки и дегустации, посвященные традициям и обычаям узбеков.

Любители музейной культуры смогут оценить на выставке декоративно-прикладное и народное узбекское искусство – среди экспонатов предметы быта, ковровые изделия, керамика, узбекские национальные костюмы, декоративные ткани и музыкальные инструменты. А на книжной выставке из фондов областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева будут представлены книги, посвященные Узбекистану, культуре узбекского народа и в целом восточной культуре, всего порядка 80-ти изданий, в том числе сказания о Ходже Насреддине, произведения восточного поэта, мыслителя и основоположника узбекской литературы Алишера Навои.

Дегустация и поварские мастер-классы пройдут на импровизированном восточном базаре. Там гостей угостят блюдами узбекской кухни (самса, лепешки нан, пашмак и многое другое) и научат готовить ароматный рассыпчатый плов.

В рамках культурной программы перед гостями выступят узбекские и тюменские певцы, танцоры и музыканты.

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