2018-09-26T04:36:46+03:00
Общество

Погода 26 сентября в Тюмени: очень тепло, но ветрено

Воздух прогреется до +19 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 26 сентября в Тюмени: очень тепло, но ветреноПогода 26 сентября в Тюмени: очень тепло, но ветреноФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Среда, 26 сентября в Тюменской области будет очень теплой, солнечной и сухой. Воздух прогреется до +18 +23 градусов. Бабье лето продолжается.

Утром в отдельных районах возможен туман, юго-западный ветер 4-9 м/с в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске термометры покажут +19, небо будет ясным и солнечным, но ветер 6-13 м/с. В Тобольске и Ишиме +20 и ветер до 11 м/с.

Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день контрацептивов. Этот праздник появился в 2007 году и его задача - снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно — и абортов), а главный девиз: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность». В этот день молодым людям рассказывают о современных методах репродуктивного здоровья и проблемах планирования семьи.

В народном календаре 26 сентября названо Корнильем. Считается, что этот день - последним теплым днем осени. В этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что после него «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора