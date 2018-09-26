Погода 26 сентября в Тюмени: очень тепло, но ветрено

СЕГОДНЯ 04:36 2018-09-26T04:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Среда, 26 сентября в Тюменской области будет очень теплой, солнечной и сухой. Воздух прогреется до +18 +23 градусов. Бабье лето продолжается.

Утром в отдельных районах возможен туман, юго-западный ветер 4-9 м/с в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске термометры покажут +19, небо будет ясным и солнечным, но ветер 6-13 м/с. В Тобольске и Ишиме +20 и ветер до 11 м/с.

Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день контрацептивов. Этот праздник появился в 2007 году и его задача - снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно — и абортов), а главный девиз: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность». В этот день молодым людям рассказывают о современных методах репродуктивного здоровья и проблемах планирования семьи.

В народном календаре 26 сентября названо Корнильем. Считается, что этот день - последним теплым днем осени. В этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что после него «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

.