Тюменцев на «Секретном ужине» накормили сладкими карасями и олениной с вишней

25 Сент. 16:25 2018-09-25T16:37:10+03:00

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Традиционные сибирские блюда в современном прочтении попробовали в минувшее воскресенье участники благотворительного «Секретного ужина» в Тюмени. Гостей радушно принял ресторан «Сибирия», расположенный на 14-м этаже отеля «Ремезов».

Фото Светланы Пономаревой

Молодой шеф-повар Антон Никитин является большим поклонником местных продуктов, изучает старинные рецептуры и экспериментирует с вкусовыми сочетаниями. Он предложил карпаччо из кабачка на сливочно-пармезановом креме, сдобренное трюфельным маслом; подкопченный тар-тар из ялуторовской вырезки с зерновой горчицей; нижнетавдинских сладких карасей в сопровождении груши на топленом масле; тобольскую стерлядь с кабачком и картофельным соусом; сорбет из крыжовника с серой смородиной для перезагрузки рецепторов; вырезку оленя с вишней и свёклой; тыквенный фондан с мороженным из свёклы

Продукты для ужина были предоставлены партнером секретных ужинов - рынком «Михайловский».

Фото Светланы Пономаревой

На протяжении всего ужина гостям рассказывали о старинном Тюменском крае представители регионального туроператора - директор мастерской путешествий «Рыжий слон» Любовь Матиевская с заместителем и главным экскурсоводом Ольгой Коржень. Гостям поведали о том, как проходили ужины дворян и купцов, и даже предложили поучаствовать в традиционной забаве тех времён - создании живой картины.

Фото Светланы Пономаревой

Напоминаем, что секретные ужины имеют собой благую цель: собранные средства, за вычетом затрат на организацию, передаются выбранному благополучателю. Отчеты публикуются в аккаунте. Средства с сибирского ужина будут направлены на адресную помощь по заявкам в центр «Семья».

Секретный ужин - это интрига для гурманов. Гости заранее не знают ни меню, ни место, ни имя повара, ни имена соседей по столу. Каждый раз организаторы составляют уникальное меню, стараются подобрать такие блюда, которые не найти в кафе и ресторанах. Известна только тема ужина и то, что собранные средства будут направлены на благое дело.