Сбербанк и Правительство Тюменской области поддерживают малый и средний бизнес

25 Сент. 16:08 2018-09-26T08:17:36+03:00

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Сбербанк выступил генеральным партнером шестого ежегодного бизнес-форума «Дни знаний для предпринимателей». Мероприятие организовано Тюменским региональным отделением «Деловая Россия» при поддержке Правительства Тюменской области.

В ходе форума Западно-Сибирский банк Сбербанка и Правительство Тюменской области заключили соглашение о совместном продвижении и развитии платформы «Банк бизнес-партнеров». Подписи под документом поставили губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. В рамках соглашения стороны будут способствовать установлению и расширению торговых, экономических и научно-технических связей между организациями, фирмами и предпринимателями Тюменской области и других стран с целью содействия экономическому росту региона.

- Сбербанк целенаправленно развивает экосистему сервисов для предпринимателей, которая будет способствовать развитию бизнеса на территории Тюменской области, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности. «Банк бизнес-партнеров» является первой в стране открытой бесплатной электронной площадкой для поиска контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру, – отметил Владислав Шиленко.

По данным банка на платформе, открывшейся в декабре 2017 года, размещено свыше 7 тысяч предложений и зарегистрировано более 14 тысяч пользователей из 129 стран: России, Китая, США, Индии, Великобритании и других.

Второе соглашение с Правительством Тюменской области подписала дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда». Подписанное соглашение направлено на взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Тюменской области и совместное проведение образовательных бизнес-мероприятий. Подписи под документом поставили губернатор Александр Моор и заместитель генерального директора по образовательным программам компании «Деловая среда» Алексей Грищенко.

- Образовательные программы Деловой среды для предпринимателей вошли в ТОП 3 лучших программ в России. С января 2018 году у нас уже прошло обучение 119 тысяч предпринимателей на платформе dasreda.ru и более 3500 в очном формате в 25 регионах. Цель всех наших программ – увеличение выручки и прибыли бизнеса. У наших программ есть несколько особенностей. Во-первых, предпринимателей учат предприниматели. Бизнес устал учиться у тренеров и консультантов и хочет перенимать опыт у таких же, как они. Во-вторых, мы даем прикладные знания, которые можно применять сразу после занятия», – прокомментировал Алексей Грищенко.

В рамках соглашения 26 сентября в Тюмени будет дан старт бесплатной образовательной программе для предпринимателей «Школа бизнеса». Весь курс включает 8 семинаров и 8 вебинаров от опытных экспертов и успешных предпринимателей, он будет проходить в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Омутинском до 3 ноября. Проект реализуется в рамках государственной стратегии развития малого и среднего предпринимательства. Занятия будут проводить ведущие эксперты и известные российские предприниматели. Они расскажут о разных аспектах и нюансах ведения бизнеса, поделятся опытом, помогут развивать бизнес быстрее и эффективнее.

- В 2017 году Тюменская область вошла в число регионов, где проводилась совместная программа Сбербанка и Гугл «Бизнес-класс». В ней приняли участие более 8500 тюменских предпринимателей - это очень высокий показатель. Сама программа – результат качественной подготовки ведущих мировых компаний в сфере информационных технологий. Интеграция в такие масштабные проекты – один из наших приоритетов и в 2018 году. Сегодня мы даем старт новому проекту «Школа бизнеса в Тюменской области». Подписание соглашений о сотрудничестве со Сбербанком и Деловой средой – это инструмент достижения поставленной цели. Уверен, что совместная работа уже в скором времени даст ощутимые результаты, - заявил Александр Моор.