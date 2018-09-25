2018-09-25T15:58:23+03:00
Общество

В Тюмени открывают первый Соседский центр

В нем горожане смогут проводить свой досуг и обсуждать общие проблемы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Первый «Соседский центр в библиотеке» открывают в Тюмени. В нем горожане смогут общаться и проводить собрания, творческие мероприятия. Здесь можно организовывать детские игротеки, вещевой обменник, киноклуба или общественный лекторий. Горожане также смогут придумать другие варианты для совместного времопровождения.

Открытие Соседского центра пройдет в пятницу, 28 сентября в 16 часов в библиотеке № 18 по ул. Пражская, д. 41. Гостей ждет концерт, мастер-классы, игровые и презентационные выставки от ведущих благотворительных и некоммерческих организаций города. В завершение мероприятия состоится праздничное чаепитие.

Как отметил председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер, уникальность проекта в том, что пространством, объединяющим жителей района, станет библиотека. Это даст возможность развивать культурные потребности тюменцев.

В будущем планируется создать целую сеть подобных центров.

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