В Тюмени открывают первый Соседский центр
Первый «Соседский центр в библиотеке» открывают в Тюмени. В нем горожане смогут общаться и проводить собрания, творческие мероприятия. Здесь можно организовывать детские игротеки, вещевой обменник, киноклуба или общественный лекторий. Горожане также смогут придумать другие варианты для совместного времопровождения.
Открытие Соседского центра пройдет в пятницу, 28 сентября в 16 часов в библиотеке № 18 по ул. Пражская, д. 41. Гостей ждет концерт, мастер-классы, игровые и презентационные выставки от ведущих благотворительных и некоммерческих организаций города. В завершение мероприятия состоится праздничное чаепитие.
Как отметил председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер, уникальность проекта в том, что пространством, объединяющим жителей района, станет библиотека. Это даст возможность развивать культурные потребности тюменцев.
В будущем планируется создать целую сеть подобных центров.