В тюменской колонии начали выпускать фруктовые соки

25 Сент. 15:22 2018-09-25T15:39:05+03:00

В тюменской колонии стали выпускать соки. Фото УФСИН России по Тюменской области

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В одной из тюменских колоний стали выпускать фруктовые и ягодные соки. В ассортименте: яблоко, персик, абрикос, гранат, апельсин, малина, клубника, мультифрукт, вишня, томат, морковь. В месяц тюменские осужденные могут производить до 40 тысяч литров.

Новый вид производства запущен в ИК №1. Здесь установлено новое оборудование – пароиспаритель электрический, упаковочный аппарат, термонож УМ-1 модификация «Профи». На участке трудится 5 человек.

Производство обеспечивает потребность подразделений областного управления ФСИН, но также готово поставлять продукцию в регионы УрФО и сторонним заказчикам.

- Открытие новых производств является одной из приоритетных задач центра трудовой адаптации осужденных и способствует созданию новых рабочих мест в колонии, обеспечению осужденных оплачиваемым трудом, - сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.