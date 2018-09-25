В тюменской колонии начали выпускать фруктовые соки
В одной из тюменских колоний стали выпускать фруктовые и ягодные соки. В ассортименте: яблоко, персик, абрикос, гранат, апельсин, малина, клубника, мультифрукт, вишня, томат, морковь. В месяц тюменские осужденные могут производить до 40 тысяч литров.
Новый вид производства запущен в ИК №1. Здесь установлено новое оборудование – пароиспаритель электрический, упаковочный аппарат, термонож УМ-1 модификация «Профи». На участке трудится 5 человек.
Производство обеспечивает потребность подразделений областного управления ФСИН, но также готово поставлять продукцию в регионы УрФО и сторонним заказчикам.
- Открытие новых производств является одной из приоритетных задач центра трудовой адаптации осужденных и способствует созданию новых рабочих мест в колонии, обеспечению осужденных оплачиваемым трудом, - сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.