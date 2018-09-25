Аллея Отцов в Тюмени стала ярче

25 Сент. 15:02 2018-09-25T15:07:39+03:00

На ней высадили два вида кустов рябинника

Изменить размер текста: A A

Аллея Отцов в Тюмени стала еще зеленее. На днях к 15 пирамидальным тополям досажены кустарники породы рябинник «рябинолистный» и рябинник «Сэм».

Напомним, аллея появилась в ЖК «Плеханово» 2 июня в память о трагически погибшем в 2017 году, пилоте вертолета МИ-8, отце четверых сыновей Владимире Фролове.

Ассоциация семейного спорта и физкультуры выразила благодарность участникам проекта «Отцовский meet-up» и членам сообщества отцов Тюмени за покупку саженцев.

Фото проекта «Отцовский meet-up

По информации Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области