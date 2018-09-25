Аллея Отцов в Тюмени стала ярче
На ней высадили два вида кустов рябинника
Аллея Отцов в Тюмени стала ярче. Фото проекта «Отцовский meet-up
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Аллея Отцов в Тюмени стала еще зеленее. На днях к 15 пирамидальным тополям досажены кустарники породы рябинник «рябинолистный» и рябинник «Сэм».
Напомним, аллея появилась в ЖК «Плеханово» 2 июня в память о трагически погибшем в 2017 году, пилоте вертолета МИ-8, отце четверых сыновей Владимире Фролове.
Ассоциация семейного спорта и физкультуры выразила благодарность участникам проекта «Отцовский meet-up» и членам сообщества отцов Тюмени за покупку саженцев.
Фото проекта «Отцовский meet-up
По информации Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области