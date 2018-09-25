25 Сент. 14:31 2018-09-25T17:17:30+03:00

Они силой вывезли свою жертву за город и избили

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Четырех иностранцев в Тюмени обвиняют в похищении человека. 61-летний мужчина, его два сына, 34 и 33 лет и их 37-летний общий знакомый вечером 25 августа из торгового центра силой похитили гендиректора.

Они вывезли мужчину в садовое общество «Березняки-2» и избивали, требуя 180 тысяч рублей. Через какое-то время потерпевшему удалось освободиться и сбежать. Местные жители вызвали пострадавшему "скорую помощь".

Злоумышленников удалось установить и задержать 21 сентября. Сейчас им предъявлены обвинения в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья (п.п. «а», «в» ч.2 ст. 126 УК РФ). Все четверо заключены под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователем СКР по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений.