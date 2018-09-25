25 Сент. 14:00 2018-09-25T14:01:54+03:00

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На Степных переулках Тюмени вводится одностороннее движение транспорта. Изменения вступят в силу с 17 октября.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта уточнили, что схема движения меняется на 2 Степном переулке от ул. Транспортной до ул. Ленинградской, на 3 Степном - от ул. Гастелло до ул. 9 Января, на 4 Степном - от ул. 9 Января до ул. Гастелло, на 5 Степном - от ул. Гастелло до ул. 9 Января, на 6 Степном - от ул. Ленинградской до ул. 9 Января.

Планируемые изменения позволят исключить конфликтные ситуации и ДТП при встречных разъездах. Решение принято Территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Калининского округа Тюмени для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Водителей просят принять информацию к сведению и обращать на изменения в дорожных знаках.