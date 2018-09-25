Более 600 жителей Тюмени примут участие во Всероссийском дне ходьбы

25 Сент. 13:52 2018-09-25T13:53:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 600 жителей Тюмени выйдут на тропу в Всероссийский день ходьбы 30 сентября.Спортивный праздник состоится в экопарке «Затюменский».

Всероссийское спортивно-массовое мероприятие с 2015 года официально проводит Олимпийский комитет России.

В 11 часов состоится торжественное открытие мероприятия, после чего состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его проведет президент Тюменского центра ЗОЖ, основатель и руководитель русского клуба скандинавской ходьбы «НОРДиК» Борис Воронцов.

В 11.15 для всех участников массового мероприятия будет дан старт массового захода на 3000 метров.

В 11.40 мужчины и женщины возрастных групп до 50 лет, 50 – 54 года, 55 – 59 лет, 60 – 64 года, 65 – 69 лет, 70 лет и старше стартуют для спортивного захода на 3000 метров по скандинавской ходьбе.

В это же время будет дан старт захода на 2000 метров в рамках выполнения нормативов ВФСК «ГТО».

В 12.30 состоится церемония награждения участников.

В парке также будет работать детская площадка, где младших школьников ждут весёлые конкурсы и спортивная викторина. С 11 до 14 часов школьники смогут здесь сдать нормативы ГТО. Всех участников спортивного праздника напоят горячим чаем.

Как уточнили в городском департаменте по спорту и молодёжной политике, для участия в Дне ходьбы нужно пройти электронную регистрацию на сайте wd.teamrussia.pro до 28 сентября. Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте подтверждения и стартового номера. Горожане, не прошедшие электронную регистрацию, смогут зарегистрироваться на месте перед стартом.

Участники должны предоставить: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение (мед. справка о допуске к соревнованиям).