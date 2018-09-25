Минтруд РФ пообещал в будущем пересмотреть механизм "трехбалльной" системы пенсий

25 Сент. 13:10 2018-09-25T13:10:36+03:00

Пока в министерстве не готовы от нее отказываться

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Механизм перерасчета пенсий работающим пенсионерам России минтруд будет пересмотрен. К этому вопросу министерство вернется в ходе дальнейших изменений пенсионного законодательства.

Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 24 сентября. Депутаты предложили ему дать возможность работающим пенсионерам отказаться от "трехбалльной" системы, сообщает ТАСС.

Напомним, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, однако раз в год, в августе, граждане этой категории имеют право на их беззаявительный перерасчет. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в 2017 году составляла 74,27 рубля.

- Сейчас мы эту поправку поддержать не можем. Она носит концептуальный характер применительно к тем пенсионным конструкциям, о которых мы договорились раньше. Сейчас нет смысла возвращаться к этой теме, поэтому мы эту правку не поддерживаем, но в дальнейших изменениях пенсионной системы, которые наверняка будут, мы готовы эту тему обсуждать, - добавил Максим Топилин.