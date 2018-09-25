2018-09-25T12:59:19+03:00
Общество

Почта России предлагает тюменцам написать рассказы о своих учителях

Лучшие работы будут опубликованы в СМИ
Маргарита КАЛИНКИНА
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Конкурс на лучшее поздравление тюменских учителей стартовал на Почте России. Он посвящается Дню учителя, который отмечается 5 октября. Тюменцам предлагают написать небольшие рассказы о своих любимых педагогах.

Кроме текста будет оцениваться оформление письма или открытки. Участникам предлагают сделать фотографии и дизайнерски ее оформить. От каждого автора принимается только одна работа. Категория 16+.

Конкурсную работу при этом нужно разместить на своей страничке ВКонтакте или Инстаграм с комментарием и хештегами: #почтароссии #почтовыеновости #арттюмень #тюмень.

Работы нужно присылать до 3 октября включительно на электронную почту Ponomareva.Tatiana@russianpost.ru с пометкой «День учителя». Конкурсная работа должна также содержать информацию об авторе: ФИО, возраст, номер телефона и адрес электронной почты, а также ссылку на страничку в одной из социальных сетей.

Победителей ждут призы, а их работы опубликуют СМИ.

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