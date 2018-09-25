Госдума РФ рассмотрит 200 поправок в законопроект о пенсиях

25 Сент. 12:47 2018-09-25T12:50:45+03:00

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Поправки в законопроект о пенсиях Госдума России планирует обсудить 26 сентября. Документ вынесен на пленарное заседание, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Во втором чтении предстоит обсудить 200 поправок, в том числе те, которые внес президент России Владимир Путин. Они также поддержаны комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Речь, в частности, идет о снижении предлагаемого правительственным законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин, предоставлении права досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, сокращении стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию и выплате 25% надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.