Госдума РФ рассмотрит 200 поправок в законопроект о пенсиях
Поправки в законопроект о пенсиях Госдума России планирует обсудить 26 сентября. Документ вынесен на пленарное заседание, сообщается на официальном сайте Госдумы.
Во втором чтении предстоит обсудить 200 поправок, в том числе те, которые внес президент России Владимир Путин. Они также поддержаны комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Речь, в частности, идет о снижении предлагаемого правительственным законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин, предоставлении права досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, сокращении стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию и выплате 25% надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.