2018-09-25T12:50:45+03:00
Политика

Госдума РФ рассмотрит 200 поправок в законопроект о пенсиях

Пленарное заседание состоится завтра, 26 сентября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Госдума РФ рассмотрит 200 поправок в законопроект о пенсиях. Фото duma.gov.ruГосдума РФ рассмотрит 200 поправок в законопроект о пенсиях. Фото duma.gov.ru
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Поправки в законопроект о пенсиях Госдума России планирует обсудить 26 сентября. Документ вынесен на пленарное заседание, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Во втором чтении предстоит обсудить 200 поправок, в том числе те, которые внес президент России Владимир Путин. Они также поддержаны комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Речь, в частности, идет о снижении предлагаемого правительственным законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин, предоставлении права досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, сокращении стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию и выплате 25% надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

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