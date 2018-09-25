Тюменский бизнес решили поддержать деньгами и школами

25 Сент. 11:16 2018-09-25T11:18:26+03:00

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На открытии «Дней предпринимателя», проходящих в Тюменском технопарке 25 – 26 сентября, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о новых формах поддержки для бизнеса: от льгот до школ.

Во время вступительной речи Александр Моор заявил о дополнительной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, особенно тех, кто ориентирован на экспорт продукции.

- С 2019 года мы будем предоставлять лизинг под 3% годовых. Эта программа будет реализовываться через уполномоченную лизинговую компанию. Тот объем средств, который мы предусмотрели, позволит в следующем году приобрести оборудования на сумму более 700 млн рублей, — отметил Моор.

В области уже работает программа по компенсации первоначального взноса по лизингу — субъектам малого и среднего бизнеса. Предприятиям возвращается 100% первоначального взноса. За 8 лет этой программой воспользовалось свыше 1,5 тыс предприятий, которые приобрели более 5 тыс. единиц оборудования и техники на сумму более 16 млрд рублей.

Также Моор отметил, что в ближайшем будущем экономика региона будет ориентироваться на экспорт своей продукции. Перспективными направлениями, помимо продажи нефтепродуктов, может стать лесопереработка и сельхозпродукция.

Целям экспорта служит и подписанное на мероприятии соглашение со Сбербанком, который запускает «Банк бизнес-партнеров» - система поиска для предпринимателей. Планируется организовать обмен информацией о производителях товаров и услуг, инвестиционной деятельности, потенциальных проектах и партнерах, в том числе с помощью сайта bankofpartners.com.

- В рамках этого соглашения предприниматели Тюмени могут установить связь со 128 предпринимателями из других стран. Сейчас на этой платформе зарегистрировано 14 тыс предпринимателей. Основная задача – сохранить лидирующие позиции, - подчеркнул задачи нового сервиса заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Соглашение с организацией «Деловая среда» предполагает развитие обучающего контента через проект «Школа бизнеса». По словам специалистов, проект должен стать трендом среди владельцев малого бизнеса, чьи потребности в образовании кардинально изменились.

- У предпринимателей нет потребности в образовании. У них есть потребность в развитии бизнеса. А образование для них стало одним из инструментов этого развития. Точно также как использования сервисов. И это накладывает специфику на то, как построить образовательные программы. Мы также выяснил, что они устали учиться у бизнесменов теоретиков. Они хотят учиться у таких же предпринимателей. И поэтому наши преподаватели – это бизнесмены. И эти программы мы внедряем в тюменской области, - пояснил заместитель генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Глущенко.

Программа школы включает 8 семинаров и 8 вебинаров от опытных экспертов и успешных предпринимателей со всей страны, курс будет проходить в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Омутинском.