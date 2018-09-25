Театральный центр «Космос» приглашает тюменцев на День сердца

25 Сент. 10:59 2018-09-25T10:59:25+03:00

Приходить лучше семьями или в компании друзей

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Молодежный театральный центр «Космос» в субботу, 29 сентября, приглашает тюменцев на День сердца. Приходить лучше в компании с друзьями, с супругами, детьми и даже родителями.

В Международный День сердца в «Космосе» будет работать несколько локаций, где горожан ждут лекции, мастер-классы, тренировки, дегустация блюд и обследование показателей организма. Площадки начнут работу с 12 часов и завершат к 16 часам.

Тюменцам расскажут, как связано здоровое сердце и спорт? Об этом поделится знаниями Сергей Мехнин. Он вместе с участниками его Workout центра проведут степ-тест и покажут упражнения «на каждый день» для поддержания здоровья.

После степ-теста всем участникам измерят пульс, давление, по показания медиков ЭКГ проведут специалисты «ОКБ №2» и МСЧ «Нефтяник». Курильщикам отдельно оценят фактор риска для сердечно-сосудистой системы такой, как курение, проверив легкие на газоанализаторе.

Состоится также консультация врача-кардиолога «ОКБ №1», который расскажет можно ли «отправляться в космос» или нужно оперативно заняться здоровьем.

Женщинам расскажут, на что обратить внимание, чтобы понять, здоров ли муж, ведь его не затащишь в больницу. Как сохранить здоровое сердце ребенка с юных лет. По этим важным вопросам проконсультируют ведущие специалисты. Также своими историями «активный образ жизни и здоровое сердце» поделятся эксперты.

Особое внимание уделят правильному питанию - о том, как связано питание и здоровье, что есть, чтобы быть здоровым, какие блюда полезны для здоровья сердца - расскажут в этот день обязательно! А еще можно будет продегустировать блюда ПП от Доброго дома «Аэлита».

Для всех активных пройдет мастер-класс от Команды лицензированных инструкторов Zumba.

Врачи станции скорой помощи проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации и покажут что делать, если у человека рядом внезапно остановилось сердце. Каждый желающий сможет попробовать спасти «пострадавшего».

Как пояснили в областном департаменте здравоохранения, основная цель праздника - профилактика заболеваний сердца и популяризация регулярной диагностики сердечно-сосудистой системы с самого раннего возраста.