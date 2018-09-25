Молодых тюменцев приглашают на встречу с Героями России

25 Сент. 10:04 2018-09-25T10:04:31+03:00

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Встреча с Героями России состоится в Тюмени завтра, 26 сентября. Послушать жизненные истории от самих легендарных людей могут все желающие. Встреча пройдет в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» в 18:00 в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1).

В коворкинг-зоне мультицентра приедут военный летчик Владимир Алимов, летчик-испытатель Сергей Богдан; участник Афганской, Первой и Второй чеченских войн Сергей Зяблов; подполковник Гвардии ВС РФ Валерий Куков; участник Первой и Второй чеченских войн Андрей Морозов; командир глубоководного подводного аппарата Евгений Черняев; летчик гражданской авиации Владимир Шарпатов, который совершил вынужденную посадку самолета вблизи Кандагара (Афганистан) и члены экипажа оказались в плену у движения «Таллибан». История захвата самолета «ИЛ-76» легла в основу фильма кинорежиссера Андрея Кавуна «Кандагар».

Кроме того, гости встречи сразятся в турнире на радиоуправляемых танках, посоревнуются в играх «Звезды на погоны» и «Доббль-ордена», научатся собирать и разбирать автомат. Также все желающие смогут запечатлеть себя в тематической фотозоне и примерить камуфляжное обмундирование.