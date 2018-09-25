В Тюмени тракторы и сельхозтехника - одни из самых дешевых в стране

25 Сент. 09:56 2018-09-25T09:56:02+03:00

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Покупка экскаваторов в Тюмени - одна из самых дорогих в стране. Стоимость техники на портале бесплатных объявлений Юла Авто оценивается в 2 млн рублей. Это в 1,6 раз выше средней стоимости по стране.

Зато на 17% ниже средней стоимости по России в Тюмени можно купить тракторы и сельхозтехнику. Их предлагают в среднем за 225 тысяч рублей.

К слову, эта спецтехника чаще всего предлагается к продаже тюменцами, такие объявления составляют треть всех автопредложений. На втором месте — погрузчики (18%). Следом за ними — строительная техника (13%). Наименьшим спросом пользуются бульдозеры, техника для лесозаготовки и автовышки.