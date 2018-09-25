2018-09-25T09:29:30+03:00
Происшествия

За отказ покурить на балконе тюменец чуть не расстался с жизнью

Он успел вызвать полицию
Маргарита КАЛИНКИНА
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За отказ покурить на балконе тюменец чуть не расстался с жизньюЗа отказ покурить на балконе тюменец чуть не расстался с жизньюФото: Ольга Крыльцова
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За отказ покурить на балконе тюменец чуть не расстался с жизнью. Убить его грозился приятель, с которым мужчина дома распивал спиртное.

Инцидент произошел накануне, 24 сентября. Тюменец пригласил к себе знакомого, с которым они крепко выпили, после чего гость захотел покурить на свежем воздухе и предложил хозяину выйти на балкон, но тот отказал. Между собутылниками произошел конфликт, который перерос в драку. Гость схватил нож и стал угрожать убийством. Напуганный хозяин вызвал полицию.

На место незамедлительно выехал участковый, буйного гостя задержали. Им оказался 53-летний безработный местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

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