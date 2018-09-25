В Тюмени скончалась ветеран труда врач-фтизиатр Милица Хорошева

25 Сент. 09:16 2018-09-25T09:16:38+03:00

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Тюменский врач-фтизиатр высшей категории Милица Хорошева ушла из жизни. Ветеран труда и Отличник здравоохранения скончалась 24 сентября в возрасте 92 лет.

Милица Николавна с 1951 года 10 лет работала на Ямале, а затем трудилась в Тюмени в противотуберкулёзном диспансере. В 1963 году под ее руководством было создано областное научно-медицинское общество врачей-фтизиатров. с 1965 по 1967 Милица Хорошева возглавляла Облтубдиспансер. С 1970 года работала на курсе туберкулеза Тюменского мединститута и занималась лечебной и консультативной работой в тубдиспансере.

С 1964 по 2002 год являлась консультантом госпиталя ветеранов войн. С 1993 по 2003 год была врачом-экспертом областной объединённой лицензионно-аккредитационной комиссии при областном Департаменте здравоохранения.

Ею опубликованы 34 научных и методических работы преимущественно в центральной печати. Неоднократно выступала с докладами по вопросам туберкулеза на республиканских, зональных, межобластных, областных конференциях и совещаниях. Принимала участие в работе VII и X Всесоюзных и III Всероссийского съездов фтизиатров.

Департамент здравоохранения Тюменской области и коллектив Областного противотуберкулезного диспансера выражают искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Милицей Николаевной состоится завтра, 26 сентября, в ритуальном зале №1 Морфологического центра по улице Юрия Семовских, 14 с 13.00-14.00.